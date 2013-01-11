detruemo

Елена detruemo

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Основная деятельность:

Написание уникальных статей.

Глубокий, творческий рерайт.

Темы - любые, кроме узкопрофильных технический.

Реалистичная ретушь фотографии (стиль «гламур» не люблю).

Стоимость услуг зависит от количества и сложности работы, обговаривается индивидуально, однако всегда можно найти компромисс )

Деловые и профессиональные качества:

исполнительность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, высокая скорость работы, внимательность, широкий кругозор, умение укладываться в указанные сроки, пунктуальность, высокая работоспособность, с пониманием отношусь к конструктивной критике.

Отзывы заказчиков

marina_strogaya
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
38 отзывов
$2
10 баллов
12 лет назад
Написание отзывов
Елена, благодарю Вас за работу, которую Вы выполнили на все 10 баллов! Вы - умничка! Инициативность, исполнительность, оперативность, грамотность... В общем, спасибо!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга