Основная деятельность:

Написание уникальных статей.

Глубокий, творческий рерайт.

Темы - любые, кроме узкопрофильных технический.

Реалистичная ретушь фотографии (стиль «гламур» не люблю).

Стоимость услуг зависит от количества и сложности работы, обговаривается индивидуально, однако всегда можно найти компромисс )

Деловые и профессиональные качества:

исполнительность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, высокая скорость работы, внимательность, широкий кругозор, умение укладываться в указанные сроки, пунктуальность, высокая работоспособность, с пониманием отношусь к конструктивной критике.