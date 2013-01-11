Основная деятельность:
Написание уникальных статей.
Глубокий, творческий рерайт.
Темы - любые, кроме узкопрофильных технический.
Реалистичная ретушь фотографии (стиль «гламур» не люблю).
Стоимость услуг зависит от количества и сложности работы, обговаривается индивидуально, однако всегда можно найти компромисс )
Деловые и профессиональные качества:
исполнительность, грамотность, ответственность, серьезность, усидчивость, обязательность, разносторонность интересов, высокая скорость работы, внимательность, широкий кругозор, умение укладываться в указанные сроки, пунктуальность, высокая работоспособность, с пониманием отношусь к конструктивной критике.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Елена, благодарю Вас за работу, которую Вы выполнили на все 10 баллов! Вы - умничка! Инициативность, исполнительность, оперативность, грамотность... В общем, спасибо!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга