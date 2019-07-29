detukov_sergey

Сергей Детюков detukov_sergeydetukov_sergey
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка изображений, ретушь, фотомонтаж. Портреты, пейзажи
Работу выполняю качественно, останетесь довольны.
Выполняю практически любую по сложности работу в фотошопе (монтаж нескольких изображений, ретушь домашних и студийных фотографий, реставрация старых фотографий, удаление или замена объектов).
Если Вы занимаетесь рукоделием (выпечка, сувениры и т. д. ), и Вам необходимо создать портфолио для сайта или соцсетей, то я смогу помочь.
Вытягивание на первый взгляд загубленных фотографий.
Время выполнения и стоимость зависит от сложности работы.
Начало работы после полного согласования всех деталей, желательно, с приведением примеров и составления ТЗ.
Небольшие корректировки выполненных работ допускаются.
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