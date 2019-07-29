detukov_sergey

Обработка изображений, ретушь, фотомонтаж. Портреты, пейзажи

Работу выполняю качественно, останетесь довольны.

Выполняю практически любую по сложности работу в фотошопе (монтаж нескольких изображений, ретушь домашних и студийных фотографий, реставрация старых фотографий, удаление или замена объектов).

Если Вы занимаетесь рукоделием (выпечка, сувениры и т. д. ), и Вам необходимо создать портфолио для сайта или соцсетей, то я смогу помочь.

Вытягивание на первый взгляд загубленных фотографий.

Время выполнения и стоимость зависит от сложности работы.

Начало работы после полного согласования всех деталей, желательно, с приведением примеров и составления ТЗ.

Небольшие корректировки выполненных работ допускаются.