deulofeu07

Видеомонтаж, монтаж видео

Видеомонтажер, монтажер .Работа Adobe Premiere .· Монтаж и обработка видео, монтаж многокамернойсъемки.· Редактирование аудио дорожек.· Съемка видео.· Работа с отснятым материалом.· Создание проекта. · Установка эффектов перехода между клипами,управление их длиной и положением.· Управление переходами, настройка их параметров. · Импорт в проект аудио/ видео материалов.· Монтаж фильма с применением различных способовустановки и подгонки клипов в таймлайне. · Управление параметрами эффектов перехода. · Установка фоновой музыки и управление общейгромкостью звуковых дорожек через окно аудио микшера. · Добавление в фильм монтажных эффектов (коррекцияцвета, трансформация кадра).· Создание и расположение в кадре титров, анимациятитров. Наложение в кадре неподвижных фотографий, иллюстраций, логотипов.· Работа со звуком: управление громкостью ибалансом звука в таймлайне и в аудио микшере, применение аудио-эффектов и их

настройка.· Создание слайд-шоу, многослойных сборок с видео,фотографиями, титрами. · Стабилизация видеоматериалов. · Текстовое и графическое оформлениевидеоматериалов.· Работы со слоями.· Применение к слою готовых шаблонов эффектов.· Создание слайд шоу.· Создание анимации, создание текстовой анимации. · Маскирование слоев с помощью векторных масок,анимация масок.· Конвертирование материалов в различные форматы.· Сжатие видео материала.· Производство и монтаж роликов для Youtube.