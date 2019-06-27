deulofeu07

Никита deulofeu07

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видеомонтаж, монтаж видео

Видеомонтажер, монтажер .Работа  Adobe Premiere .·        Монтаж и обработка видео, монтаж многокамернойсъемки.·        Редактирование аудио дорожек.·        Съемка видео.·        Работа с отснятым материалом.·        Создание проекта. ·        Установка эффектов перехода между клипами,управление их длиной и положением.·        Управление переходами, настройка их параметров. ·        Импорт в проект аудио/ видео материалов.·        Монтаж фильма с применением различных способовустановки и подгонки клипов в таймлайне. ·        Управление параметрами эффектов перехода. ·        Установка фоновой музыки и управление общейгромкостью звуковых дорожек через окно аудио микшера. ·        Добавление в фильм монтажных эффектов (коррекцияцвета, трансформация кадра).·        Создание и расположение в кадре титров, анимациятитров. Наложение в кадре неподвижных фотографий, иллюстраций, логотипов.·        Работа со звуком: управление громкостью ибалансом звука в таймлайне и в аудио микшере, применение аудио-эффектов и их

настройка.·        Создание слайд-шоу, многослойных сборок с видео,фотографиями, титрами. ·        Стабилизация видеоматериалов. ·        Текстовое и графическое оформлениевидеоматериалов.·        Работы со слоями.·        Применение к слою готовых шаблонов эффектов.·        Создание слайд шоу.·        Создание анимации, создание текстовой анимации. ·        Маскирование слоев с помощью векторных масок,анимация масок.·        Конвертирование материалов в различные форматы.·        Сжатие видео материала.·        Производство и монтаж роликов для Youtube. 