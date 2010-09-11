ПЕРЕВОДЫ нем-рус, рус-нем
Письменные переводы с/на немецкий язык, качественно и в срок
Высшее образование:Ивановский Государственный университет:
историк
переводчик немецкого языка
Опыт работы: переводческая практика на основе книги H. Hamm-Brücher.
Wider die Selbstgerechtigkeit: Nachdenken über Sein und Schein der Westdeutschen. München, Zürich, 1989. (отл.)
------ проживание в Германии в течение 1 года.-------
Навыки: навык работы с ПК
навык самостоятельной работы
Личные качества: целеустремленность, ответственность, исполнительность, инициативность, аккуратность, творческий подход
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