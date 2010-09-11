ПЕРЕВОДЫ нем-рус, рус-нем

Письменные переводы с/на немецкий язык, качественно и в срок

Высшее образование:Ивановский Государственный университет:

историк

переводчик немецкого языка

Опыт работы: переводческая практика на основе книги H. Hamm-Brücher.

Wider die Selbstgerechtigkeit: Nachdenken über Sein und Schein der Westdeutschen. München, Zürich, 1989. (отл.)

------ проживание в Германии в течение 1 года.-------

Навыки: навык работы с ПК

навык самостоятельной работы

Личные качества: целеустремленность, ответственность, исполнительность, инициативность, аккуратность, творческий подход