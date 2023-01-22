Првиетствую!
Если вы ищете мужской, не самый заезженный и не звучащий из каждого утюга голос для вашего проекта, а также индивидуальный подход -- вы пришли куда надо, буду рад сотрудничеству??
Перед оформлением заказа, пожалуйста, напишите сообщение. Давайте сперва обсудим детали ТЗ и ваше видение конечного продукта, а я постараюсь по максимуму вникнуть в суть проекта??
Голос: баритон.
Запишу для вас закадровый голос. В приоритете художественный закадр (кино, сериалы, игры), однако так же возможны реклама, игровые ролики, промо, автоответчик (IVR), обучающие материалы.
Мое кредо: когда счастлив клиент -- счастлив и я.
Звуковой тракт:
[sE 2200 | Октава МК-012 | sE X1s | Lewitt LCT 440 PURE] > MOTU m2 > Philips X2hr
!!! Прошу обратить внимание !!!
Не работаю с политической рекламой и агитацией, казино/пирамидами, крипто- и TTS-проектами. Благодарю за понимание!