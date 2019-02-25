Web, mobile, blockchain разработка
Я представляю IT-компанию с опытом в комплексной разработке проектов.
Наш офис находится в городе Томске.
Наши услуги:
Разработка blockchain - технологий
- Решения на базе форков: BTC, ETH, LTC, BCH, NEM, DASH, Monero, ZCASH, Lisk, Emercoin
- Создание кошельков (Linux wallet, Windows wallet)
- Создание Explorer’ов
- Разработка механизмов консенсуса
- Разработка умных контрактов
- Интеграция приема платежей в криптовалюте
- Сайты и web-сервисы
- Нативные мобильные приложения на iOS и Android
- Создание Explorer’ов
- Полный цикл: от идеи до продвижения готового продукта
- Проектирование UX/UI
- Кроссплатформенная разработка
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