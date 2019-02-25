dev2412

Анна dev2412

 
29 летРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web, mobile, blockchain разработка

Я представляю IT-компанию с опытом в комплексной разработке проектов.

Наш офис находится в городе Томске.

Наши услуги:

Разработка blockchain - технологий

  • Решения на базе форков: BTC, ETH, LTC, BCH, NEM, DASH, Monero, ZCASH, Lisk, Emercoin
  • Создание кошельков (Linux wallet, Windows wallet)
  • Создание Explorer’ов
  • Разработка механизмов консенсуса
  • Разработка умных контрактов
  • Интеграция приема платежей в криптовалюте
Веб и мобильные приложения 

  • Сайты и web-сервисы
  • Нативные мобильные приложения на iOS и Android
  • Создание Explorer’ов
  • Полный цикл: от идеи до продвижения готового продукта
  • Проектирование UX/UI
  • Кроссплатформенная разработка
AndroidiOSПриложение для iOSLinuxBlockchain