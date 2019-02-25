Web, mobile, blockchain разработка

Я представляю IT-компанию с опытом в комплексной разработке проектов.

Наш офис находится в городе Томске.

Наши услуги:

Разработка blockchain - технологий

Решения на базе форков: BTC, ETH, LTC, BCH, NEM, DASH, Monero, ZCASH, Lisk, Emercoin

Создание кошельков (Linux wallet, Windows wallet)

Создание Explorer’ов

Разработка механизмов консенсуса

Разработка умных контрактов

Интеграция приема платежей в криптовалюте