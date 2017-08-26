dev_des_kg

Разработка сайтов, front-end: HTML, CSS, JS, Bootstrap и back-end on Python/Django

Разрабатываю сайты для развития Вашего бизнеса и интресов! Сегодня тот у кого нет сайта, лишается своего бизнеса в будущем. В век глобализации так важно быть он-лайн и популярным, чтобы зарубежные партнеры всегда могли к вам обратиться. А веб-сайт это ваш магазин в интренете! При этом для его оформления, налаживания и функционирования Вы не затратите больших усилий, дененг и времени! Все это сделаем мы для Вас! Уникальный дизайн, front-end и back-end в краткие сроки, качественно и за разумные деньги готовы мы для Вас сделать!