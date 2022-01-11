dev_studio

Веб программирование
Пару слов, у меня большой опыт и знаний всего цикла создания любого типа сайта. Я Full-stack developer с 2006 году и применяю свои знания в разработке и для решения различных задач для бизнеса, имею достаточный опыт на разработку проекта с нуля и до конца, но к тому же постоянно изучаю новые технологии, и постоянно применяю их на практике, я ответственно отношусь к заказу клиента, и ценю своё и ваше время.
Основной стек:
- PHP
- Laravel
- Livewire
- Jquery
- Mysql
- Redis
- Unix/Linux
- Apache/Nginx
- Разработка API
- Интеграция сервисов по API
- Разработка CRM
- Разработка интернет магазинов
- Маркетплейс
- и много еще другое )