dev_studio

Игорь dev_studio

 
43 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб программирование

Пару слов,  у меня большой опыт и знаний всего цикла создания любого типа сайта.  Я Full-stack developer с 2006 году и применяю свои знания в разработке и для решения различных задач для бизнеса, имею достаточный опыт на разработку проекта с нуля и до конца, но к тому же постоянно изучаю новые технологии, и постоянно применяю их на практике, я ответственно отношусь к заказу клиента, и ценю своё и ваше время.

    Основной стек:

  • PHP
  • Laravel
  • Livewire
  • Jquery
  • Mysql
  • Redis
  • Unix/Linux
  • Apache/Nginx
  • Разработка API
  • Интеграция сервисов по API
  • Разработка CRM
  • Разработка интернет магазинов
  • Маркетплейс
  • и много еще другое )
Коммуникабелен, и всегда довожу проекты до конца.