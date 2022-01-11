dev_studio

Веб программирование

Пару слов, у меня большой опыт и знаний всего цикла создания любого типа сайта. Я Full-stack developer с 2006 году и применяю свои знания в разработке и для решения различных задач для бизнеса, имею достаточный опыт на разработку проекта с нуля и до конца, но к тому же постоянно изучаю новые технологии, и постоянно применяю их на практике, я ответственно отношусь к заказу клиента, и ценю своё и ваше время.

Основной стек:

PHP

Laravel

Livewire

Jquery

Mysql

Redis

Unix/Linux

Apache/Nginx

Разработка API

Интеграция сервисов по API

Разработка CRM

Разработка интернет магазинов

Маркетплейс

и много еще другое )

Коммуникабелен, и всегда довожу проекты до конца.