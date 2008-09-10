devalstudio87

WEB программист.

Образование:высшее

Кременчугскийуниверситет им. Михаила Остроградского.

Кафедра «Компьютерные сети и системы».

Квалификация: «Инженер компьютерных

сетей».

Опытработы :

11.01.2014- 10.08.2016: WEBПрограммист webстудии «ZWEBRA». Создание сайтов на

самописных студийных CMS. Создание сайтов

с использованием таких фреймворков как

: Symphony, Zend и студийного фреймворка.

20.02.2013- 15.08.2013: ПрограммистPHPв webстудии «СтроимWEB».Работа с CMS “Joomla”и “Datalifeengine”.

03.06.2011- 04.11.2011:Херсонский оптовый торговый дом «OSKAR».Должность: Системный администратор.

Обязанности : администрирование

компьютерных сетей магазинов «Oskar»

10.09.2008- 11.06.2010:Кременчугский университет им. Михаила

Остроградского. Должность: «системный

администратор». Обязанности :

Администрирование компьютерной сети

кафедры «КИС». Настройка сервера,

установка ПО.

Навыкипрограммирования :

Хорошиезнания ООП. Полное понимание методологии

программирования.

СозданиеWEB-приложений с помощью PHP,JavaScript,MySQL,mysqli, библиотек Jqueryи Ajax.

Работас фреймворками : CodeIgniter, Kohana, Symphony, Zend.

Могу освоить любой фреймворк.

ПрограммируюнаC++, Delphi, Flash ( Action Script 3.0 ), Java.

РазработкаAndroid приложенийнаjava.

Разработкамультимедийных приложений для Androidна Unity3D.

Дополнительно:

Быстроосваиваюсь в новых фреймворках и хорошоориентируюсь в чужих кодах. Быстронахожу проблемныеместа в коде.

Работуделаю быстро и качественно.