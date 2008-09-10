devalstudio87

Образование:высшее
Кременчугскийуниверситет им. Михаила Остроградского.
Кафедра «Компьютерные сети и системы».
Квалификация: «Инженер компьютерных
сетей».
Опытработы :
11.01.2014- 10.08.2016: WEBПрограммист webстудии «ZWEBRA». Создание сайтов на
самописных студийных CMS. Создание сайтов
с использованием таких фреймворков как
: Symphony, Zend и студийного фреймворка.
20.02.2013- 15.08.2013: ПрограммистPHPв webстудии «СтроимWEB».Работа с CMS “Joomla”и “Datalifeengine”.
03.06.2011- 04.11.2011:Херсонский оптовый торговый дом «OSKAR».Должность: Системный администратор.
Обязанности : администрирование
компьютерных сетей магазинов «Oskar»
10.09.2008- 11.06.2010:Кременчугский университет им. Михаила
Остроградского. Должность: «системный
администратор». Обязанности :
Администрирование компьютерной сети
кафедры «КИС». Настройка сервера,
установка ПО.
Навыкипрограммирования :
Хорошиезнания ООП. Полное понимание методологии
программирования.
СозданиеWEB-приложений с помощью PHP,JavaScript,MySQL,mysqli, библиотек Jqueryи Ajax.
Работас фреймворками : CodeIgniter, Kohana, Symphony, Zend.
Могу освоить любой фреймворк.
ПрограммируюнаC++, Delphi, Flash ( Action Script 3.0 ), Java.
РазработкаAndroid приложенийнаjava.
Разработкамультимедийных приложений для Androidна Unity3D.
Дополнительно:
Быстроосваиваюсь в новых фреймворках и хорошоориентируюсь в чужих кодах. Быстронахожу проблемныеместа в коде.
Работуделаю быстро и качественно.