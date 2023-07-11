Специалист ИТ. Опыт написания техзаданий. Владею Trasact-SQL, MS Word, MS Visio, MS Excel (запросы, сводные таблицы, графики, формулы). Опыт участия в проектах внедрения информационных систем.
ТЗ Весовая: https://drive.google.com/file/d/1d_JJ3sazzHOKdjOAG9_Hhjq5L2fFtWao/view?usp=sharing
Схема перемещений: https://drive.google.com/file/d/1_e-atNOnv_JF2CPd0nPjT1ZMBqm3Pydt/view?usp=sharing
График: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdQfYtROho7P7Biy8Kmi0CSzVJmDC4DsgSs3lTUMBnY/edit?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!