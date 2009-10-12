Профессиональные цели
Непрерывное совершенствование имеющихся знаний и навыков и получение новых, c возможностью поделиться ими.
Специализация, навыки, экспертиза
Уверенные знания - С#, .NET, PHP, SQL.
Intermediate - C/C++/MC++, ASP.NET.
Poor - Perl, Flash.
Опыт работы
Программист
ЧТИУП Креатонс
( 2-10 человек, Программное обеспечение )
Беларусь, Минск и Минская область, Минск
Декабрь 2006 - Продолжаю работать
PHP-Developer
Инженер-программист
Белгосстрах (региональное представительство)
( 11-100 человек, Страхование )
Июнь 2006 - Ноябрь 2006
Сопровождение корпоративного ПО и обслуживание вычислительной техники.
Программист
Globinfodial
( 11-100 человек, IT / Интернет / Телеком )
Беларусь, Брестская область, Брест
Июнь 2005 - Октябрь 2005
Разработка Web-приложений.
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