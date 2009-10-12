Профессиональные цели

Непрерывное совершенствование имеющихся знаний и навыков и получение новых, c возможностью поделиться ими.

Специализация, навыки, экспертиза

Уверенные знания - С#, .NET, PHP, SQL.

Intermediate - C/C++/MC++, ASP.NET.

Poor - Perl, Flash.

Опыт работы

Программист

ЧТИУП Креатонс

( 2-10 человек, Программное обеспечение )

Беларусь, Минск и Минская область, Минск

Декабрь 2006 - Продолжаю работать

PHP-Developer

Инженер-программист

Белгосстрах (региональное представительство)

( 11-100 человек, Страхование )

Июнь 2006 - Ноябрь 2006

Сопровождение корпоративного ПО и обслуживание вычислительной техники.

Программист

Globinfodial

( 11-100 человек, IT / Интернет / Телеком )

Беларусь, Брестская область, Брест

Июнь 2005 - Октябрь 2005

Разработка Web-приложений.