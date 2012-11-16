developer71

Разработчик Oracle
Семнадцатилетний опыт создания систем (создание постановки задачи, технического задания, проектирование и создание базы данных, создание клиентского приложения, написание приложения для импорта данных, написание документации, обучение пользователей).
Программирование на PL/SQL
Опыт работы: 14 лет.
Разработка на Oracle Forms 6i, Oracle Reports 6i
Опыт работы: 10 лет.
Разработка на Oracle Forms and Reports 10g
Опыт работы: 5 лет.
Разработка на Oracle JDeveloper
Опыт работы: 11 лет.
Действие аккаунта приостановлено!