developer71

Юрий developer71

 
52 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработчик Oracle

Семнадцатилетний опыт создания систем (создание постановки задачи, технического задания, проектирование и создание базы данных, создание клиентского приложения, написание приложения для импорта данных, написание документации, обучение пользователей).

Программирование на PL/SQL

Опыт работы: 14 лет.

Разработка на Oracle Forms 6i, Oracle Reports 6i

Опыт работы: 10 лет.

Разработка на Oracle Forms and Reports 10g

Опыт работы: 5 лет.

Разработка на Oracle JDeveloper

Опыт работы: 11 лет.

OracleСоздание базы данныхSQL