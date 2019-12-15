Специалист по неймингу и сценарист

Здравствуй клиент!!Если вы находитесь на данной странице, то вам значит необходима помощь по неймингу, монтажу или сценарию. Вы не пожалеете, если вы обратитесь ко мне!!

Мои принципы работы:

1. Качество: Для меня важно, чтобы заказчик был доволен моими работами. Название или сценарий должны удовлетворять всем критериям, установленным клиентом. Поэтому я стараюсь как можно лучше выложится и не ограничивать клиента чем-либо ещё.

2. Время: В основном из-за своих же важных дел, к сценарию я уделяю максимум 6-7 дней для качественного отбора и удовлетворения клиентом. К Неймингу наоборот: я занимаю всего 5-6 минут на придумывание нейминга, главное чтобы оно звучало, удовлетворяло клиентов и т.д.

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