devilcanvas

SG Artist/ Illustrator

Доброго дня, і ласкаво прошу до мого профілю.

Тут я надаю наступні послуги:

- розробка персонажів для ігор, книг і анімації;

- розробка стикерів;

- створення повноцінних ілюстрацій з вашим персонажем (фон + персонаж);

- створення ілюстрацій середовища;

- створення логотипа.

Інформація про мене:

- досвід роботи в сфері понад 3 роки;

- працюю дуже швидко (в залежності від обсягу роботи);

- обмовляю з заказчиком всі нюанси на етапі скетча і в процесі роботи;

- працюю через платежну систему PayPal

Буду рада співпраці, дякую за увагу.

Крим - це Україна! Смерть ворогам!