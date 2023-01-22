devilcanvas

SG Artist/ Illustrator
Доброго дня, і ласкаво прошу до мого профілю.
Тут я надаю наступні послуги:
- розробка персонажів для ігор, книг і анімації;
- розробка стикерів;
- створення повноцінних ілюстрацій з вашим персонажем (фон + персонаж);
- створення ілюстрацій середовища;
- створення логотипа.
Інформація про мене:
- досвід роботи в сфері понад 3 роки;
- працюю дуже швидко (в залежності від обсягу роботи);
- обмовляю з заказчиком всі нюанси на етапі скетча і в процесі роботи;
- працюю через платежну систему PayPal
Буду рада співпраці, дякую за увагу.
Крим - це Україна! Смерть ворогам!