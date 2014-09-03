При переході на сайт видає помилку (Хром): http://kmw.com.ua/ сайт на Drupal у додатку скріпт, який гугл вказує як "вредоносное ПО" ціна договірна, прошу писати ваші пропозиції та коментарі
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
При переході на сайт видає помилку (Хром): http://kmw.com.ua/ сайт на Drupal у додатку скріпт, який гугл вказує як "вредоносное ПО" ціна договірна, прошу писати ваші пропозиції та коментарі
Потрібен SMM спеціаліст для просування акції в інтернеті/соц.мережах/блогах/тощо. Проект стартував 18.08.14. Ціль - максимально донести інформацію про акції споживачу в усіх можливих джерелах. Важливо чітко продумати стратегію просування. Прошу надсилати ваші пропозиції.