devis08

Олег devis08

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение акции в интернете

    Потрібен SMM спеціаліст для просування акції в інтернеті/соц.мережах/блогах/тощо. Проект стартував 18.08.14. Ціль - максимально донести інформацію про акції споживачу в усіх можливих джерелах. Важливо чітко продумати стратегію просування. Прошу надсилати ваші пропозиції.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Устранение ошибки "вредоносное ПО"
ПРиятный заказчик, сотрудничеством полностью доволен.
Все виконано на "5+". Також надав консультаційну домопогу щодо усунення можливих проблем у майбутньому.
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