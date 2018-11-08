devizadina

ВЫПОЛНЯЮ ЗАДАНИЯ КАЧЕСТВЕННО, В СРОК!

По диплому - педагог-лингвист. Занимаюсь написанием статей в любом жанре журналистики, рефератов, курсовых работ Имею ряд статей для СМИ и научных журналов. Могу свободно рассуждать на темы педагогики, психологии и других смежных наук.

Грамотна. Корректирую тексты на грамотность: отсутствие стилистических, пунктуационных, грамматических ошибок.

Креативно подхожу к созданию презентаций в программе Power Point. Использую собственный дизайн и оформление, а не шаблоны программы.

Качественно перевожу литературные тексты с немецкого языка на русский язык.

Имею много свободного времени и желание иметь доход. Пишите и звоните в любое время суток!