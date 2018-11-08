devizadina

Дина devizadina

 
63 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ВЫПОЛНЯЮ ЗАДАНИЯ КАЧЕСТВЕННО, В СРОК!

По диплому - педагог-лингвист.  Занимаюсь  написанием  статей в  любом жанре журналистики, рефератов, курсовых работ  Имею  ряд  статей для СМИ и научных журналов.  Могу  свободно  рассуждать на  темы  педагогики,  психологии и других  смежных наук.

Грамотна. Корректирую  тексты на грамотность:  отсутствие  стилистических,  пунктуационных, грамматических ошибок. 

Креативно подхожу  к  созданию презентаций  в  программе  Power Point.  Использую  собственный дизайн  и оформление,  а не шаблоны  программы.

Качественно  перевожу  литературные тексты  с немецкого языка на русский  язык.

Имею  много  свободного  времени  и желание  иметь  доход. Пишите  и звоните в любое  время  суток!