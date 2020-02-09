devmuhalcenov

Андрей Мухалценов devmuhalcenovdevmuhalcenov
28 летРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик с более годом опыта.
Веб-разработчик. Более года опыта.
В каждом проекте использую современные технологии и функционал.
Делаю заказы в максимально короткие сроки;
Чистый код, который будет работать всегда;
Качественная вёрстка на которую приятно смотреть.
Услуги:
- Сайт под ключ
- Доработка сайта
- Вёрстка
- Серверная сторона (Back end)
Знания технологий:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Python3
- Django
- Адаптивная Вёрстка
- Мобильная версия
- Серверная часть на Python Django (Back-end Framework)
- Кроссбраузерность
- Подключение плагинов, шрифтов и библиотек
Сделаю для вас удобный и красивый сайт.
Контакты:
Telegram: @darklight2456
Email: [email protected]
Пишите и мы обязательно договоримся!
Действие аккаунта приостановлено!