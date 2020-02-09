devmuhalcenov

Андрей Мухалценов devmuhalcenov

 
28 летРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик с более годом опыта.

Веб-разработчик. Более года опыта.

В каждом проекте использую современные технологии и функционал.

Делаю заказы в максимально короткие сроки;

Чистый код, который будет работать всегда;

Качественная вёрстка на которую приятно смотреть.

Услуги:

  • Сайт под ключ
  • Доработка сайта
  • Вёрстка
  • Серверная сторона (Back end)

Знания технологий:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Python3
  • Django
Мои способности:

  • Адаптивная Вёрстка
  • Мобильная версия
  • Серверная часть на Python Django (Back-end Framework)
  • Кроссбраузерность
  • Подключение плагинов, шрифтов и библиотек

Сделаю для вас удобный и красивый сайт.

Контакты:

Telegram: @darklight2456

Email: [email protected]

Пишите и мы обязательно договоримся!

JavascriptPythonHTMLDjango