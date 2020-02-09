devmuhalcenov

Веб-разработчик с более годом опыта.

Веб-разработчик. Более года опыта.

В каждом проекте использую современные технологии и функционал.

Делаю заказы в максимально короткие сроки;

Чистый код, который будет работать всегда;

Качественная вёрстка на которую приятно смотреть.

Услуги:

Сайт под ключ

Доработка сайта

Вёрстка

Серверная сторона (Back end)

Знания технологий:

HTML5

CSS3

JavaScript

Python3

Django

Адаптивная Вёрстка

Мобильная версия

Серверная часть на Python Django (Back-end Framework)

Кроссбраузерность

Подключение плагинов, шрифтов и библиотек

Сделаю для вас удобный и красивый сайт.

Контакты:

Telegram: @darklight2456

Email: [email protected]

Пишите и мы обязательно договоримся!