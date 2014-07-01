devochki

Светлана devochki

 
36 летРоссия/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База данных

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    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

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    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
charavallium
Владимир 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поправить код/сайта
Очень хороший закзчик! Приятно иметь дело!
Рекомендую как ответственного и профессионального специалиста. Работу выполнил раньше срока с должным качеством и по адекватной стоимости.
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