Сделать сайт под ключ """Знакомства """ Прикрутить мой сверстанный дизайн к Вашему движку+функционал
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
8 лет назад
Сделать сайт под ключ """Знакомства """ Прикрутить мой сверстанный дизайн к Вашему движку+функционал
Создать таблицу базы данных. Бэкапа БД нет. Если возможно? создать БД на имеющихся файлах сайта (скрипты сайта)
Исправить ошибки кода/сайта. Не загружаются фото на сайт. Поправить верстку, две страницы, плавают IE8
Сделать фото девушки 600x400. На бесцветном фоне , текст на фотографии. Сделать голограмму - название сайта