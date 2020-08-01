devoleksiy

Разработка сайтов

Разработка сайта под ваши нужды, от сайта визитки до порталов и интернет магазинов.

Последние работы сайтов:

Сайт справка Drupal Цікаві місця України﻿

Сайт блогy на Wordpress Вязание спицами

Сайт интернет магазин на Opencart Handmade

Сайт на Drupal 9 с множеством авторов, модерацией, редакцией ревизий и Restfull связанным приложением для Windows на C# (Покупка в интернет магазине через приложение для ПК) о вязании﻿

Работы, модули для CMS и код на PHP, C# можете найти в моем блоге.

В зависимости от требований к сайту , я создаю сайт на CMS:

Dle, Opencart, Wordpress, phpBB 3, Joomla, Drupal 8, 9 , и других.

Цены в зависимости от требований к функционалу к сайту