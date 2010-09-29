Опыт разработки ПО - 6 лет. Skills: С++ (на высоком уровне), python, C#, + немного asm. А также: DirectX, OpenGL, CUDA, OpenCL, HLSL, GLSL. Специализация - производительная графика, рендеринг/рейтрейсинг, обработка изображений и видео. Доп. skills: GPGGPU, архитектура yafaray/blender, inkscape.

Платформы - windows/nix/macx и другие.

P.S. опыт выполнения сложных, технологичных проектов (к выполнению рассматриваются только такие). Долгосрочное сотрудничество. Все детали - skype - v.s.... (4 точки в никнейме)