Делаю качественный дизайн сайтов. Все работы выполняю в срок. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Умеренные цены. Все аспекты заказа, его условия и оплата оговаривается индивидуально с заказчиком. Оплата производится через WebMoney

Схема работы: я делаю дизайн сайта, вы его принимаете (с учётом всех правок), оплачиваете, и после оплаты я вам скидываю исходники.

Сотрудничество я начинаю только после того, как заказчик выбрал меня в качестве исполнителя по проекту.

По всем вопросам обращайтесь в личку!

Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Юрий.