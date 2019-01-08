сайт [url=http://co62648.tmweb.ru/]http://co62648.tmweb.ru/[/url] 1) В админ-панели нету возможности добавления страницы. в бд они тоже не хранятся. Нужно добавить страницу 1 в 1 как [url=http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty]http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty[/url] только чтобы она показывалась и находилась по адресу [url=http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty]http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty[/url] , в каталог сайта на каждую страницу отдельный php ...