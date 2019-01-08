dfisoep

Михаил Андреев dfisoep

 
60 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Поправить поиск на сайте, категории

    сайт http://cn64776.tmweb.ru 1)Добавить в админ-панель, бд при добавлении любых категорий, поле для ввода тега этой категории, там есть поля descr, keyword, title нет.   2)Поправить поиск на сайте, не работает. 3)Сделать так что товары могут относиться к нескольким ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ajax/jquery подгрузка + создать доп страниц

    $4

    сайт [url=http://co62648.tmweb.ru/]http://co62648.tmweb.ru/[/url]  1) В админ-панели нету возможности добавления страницы. в бд они тоже не хранятся. Нужно добавить страницу 1 в 1 как [url=http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty]http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty[/url] только чтобы она показывалась и находилась по адресу [url=http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty]http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty[/url] , в каталог сайта на каждую страницу отдельный php ...

    PHPJavascriptjQueryAjax
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта, самопис, простой, немного редизайн, и функционал

    $20

    [list][*]Приложил тз и картинки. [/list]Есть сайт, скрипт магазина. Нужно изменить цвет и подправить стиль, чтобы был как у донора. Добавить подкатегории товаров, meta описания к ним, вкладку в карточку товара и остальное по-мелочи.

    Карточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад