сайт http://cn64776.tmweb.ru 1)Добавить в админ-панель, бд при добавлении любых категорий, поле для ввода тега этой категории, там есть поля descr, keyword, title нет. 2)Поправить поиск на сайте, не работает. 3)Сделать так что товары могут относиться к нескольким ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $4
сайт [url=http://co62648.tmweb.ru/]http://co62648.tmweb.ru/[/url] 1) В админ-панели нету возможности добавления страницы. в бд они тоже не хранятся. Нужно добавить страницу 1 в 1 как [url=http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty]http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty[/url] только чтобы она показывалась и находилась по адресу [url=http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty]http://co62648.tmweb.ru/?main=warranty[/url] , в каталог сайта на каждую страницу отдельный php ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
[list][*]Приложил тз и картинки. [/list]Есть сайт, скрипт магазина. Нужно изменить цвет и подправить стиль, чтобы был как у донора. Добавить подкатегории товаров, meta описания к ним, вкладку в карточку товара и остальное по-мелочи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад