Квалификация: Математик-программист, специальность: МОиАИС; опыт Менеджера.

>>> Профессиональный опыт (по трудовой книжке)

>>> 12.2007 - 02.2009, НОУ ВПО «Московская финансово-промышленная академия»

>>> Менеджер по организации учебного процесса

>>> «Менеджер по организации учебного процесса» на факультете Программирования с контингентом ≈ 500 человек.

Создание и ведение информационной базы в Excel, перенос информации в новую базу данных в 1С, консультирование клиентов, приём звонков, работа в «1С: Предприятие» 8.1, модерирование контента и форума на сайте.

>>> Дополнительно: ходил на корпоративный тренинг, участвовал в организации конференций (по секциям в том числе) – техническое сопровождение, координировал действия видео-операторов.

>>> 10.2004 - 07.2005, Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 имени академика В.А. Легасова

>>> Лаборант

>>> Администрирование, сопровождение презентаций/концертов консультирование, по пакету MS Office.

>>> Членство в профессиональных сообществах и организациях:

>>> НСО МФПА – Научное студенческое сообщество МФПА

>>> Навыки:

• опыт работы с программными продуктами: Microsoft Visual Studio 2005-2010, Microsoft Expression Studio Ultimate; Microsoft Office 2003-2010; Abbyy Finereader 9.0 Professional edition; Adobe Photoshop CS3, Remote Administrator 3 (Radmin 3), Dreamweaver 8, 1С: Предприятие 8.1 (пользователь и конфигурирование), Microsoft SQL Server 2005…

• Invision Power Board 3

• установка/настройка/администрирование ОС Windows XP/Vista/7/Server 2008 R1/Server 2008 R2

• настройка сети (проводной и беспроводной)

• самостоятельное решение сложных задач

• грамотное составление технического задания со слов

• отлично развито самообучение

• стиль делового общения

>>> Хобби:

психология, фехтование, администрирование сайта, форума.

>>> Дополнительные сведения:

• квалификация – «Математик-программист»;

• специальность – 010503 (351500) «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»;

• специализация – «Архитектура и программирование мобильных платформ»;

• желание развиваться;

• отсутствие вредных привычек;

• водительский стаж с 2007 года – категории «А» и «В»;

• большую часть времени доступен через Интернет.