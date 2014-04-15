>>> Профессиональный опыт (по трудовой книжке)
>>> 12.2007 - 02.2009, НОУ ВПО «Московская финансово-промышленная академия»
>>> Менеджер по организации учебного процесса
>>> «Менеджер по организации учебного процесса» на факультете Программирования с контингентом ≈ 500 человек.
Создание и ведение информационной базы в Excel, перенос информации в новую базу данных в 1С, консультирование клиентов, приём звонков, работа в «1С: Предприятие» 8.1, модерирование контента и форума на сайте.
>>> Дополнительно: ходил на корпоративный тренинг, участвовал в организации конференций (по секциям в том числе) – техническое сопровождение, координировал действия видео-операторов.
>>> 10.2004 - 07.2005, Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 имени академика В.А. Легасова
>>> Лаборант
>>> Администрирование, сопровождение презентаций/концертов консультирование, по пакету MS Office.
>>> Членство в профессиональных сообществах и организациях:
>>> НСО МФПА – Научное студенческое сообщество МФПА
>>> Навыки:
• опыт работы с программными продуктами: Microsoft Visual Studio 2005-2010, Microsoft Expression Studio Ultimate; Microsoft Office 2003-2010; Abbyy Finereader 9.0 Professional edition; Adobe Photoshop CS3, Remote Administrator 3 (Radmin 3), Dreamweaver 8, 1С: Предприятие 8.1 (пользователь и конфигурирование), Microsoft SQL Server 2005…
• Invision Power Board 3
• установка/настройка/администрирование ОС Windows XP/Vista/7/Server 2008 R1/Server 2008 R2
• настройка сети (проводной и беспроводной)
• самостоятельное решение сложных задач
• грамотное составление технического задания со слов
• отлично развито самообучение
• стиль делового общения
>>> Хобби:
психология, фехтование, администрирование сайта, форума.
>>> Дополнительные сведения:
• квалификация – «Математик-программист»;
• специальность – 010503 (351500) «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»;
• специализация – «Архитектура и программирование мобильных платформ»;
• желание развиваться;
• отсутствие вредных привычек;
• водительский стаж с 2007 года – категории «А» и «В»;
• большую часть времени доступен через Интернет.