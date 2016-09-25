SMM-менеджер, digital-продюсер

Писать умею и люблю, с грамотностью проблем нет, писала большие материалы для «Коммерсантъ-Деньги» (http://www.kommersant.ru/doc/2498156, http://www.kommersant.ru/Doc/2538676). Работаю в Adobe Photoshop и Adobe Premier, с ПК, Mac и гаджетами на ты, знаю основы фото и видеосъемки, люблю фотографировать и снимать короткие зарисовки в основном для своего инстаграма https://www.instagram.com/gagulova/ (welcome!). Работала в кадре и уверенно чувствую себя перед камерой. Люблю организовывать, многозадачность — это ко мне, обладаю неплохими менеджерскими характеристиками.

В 2015 году окончила бакалавриат факультета журналистики МГУ. Сейчас продолжаю учусь там же в магистратуре и работаю в СТС Медиа. Занимаюсь полным сопровождением теле- и digital-проектов канала СТС (проект "Молодежка") и CTC Love в социальных сетях: разработка и планирование контента, генерация идей, оптимизация сайта под социальные сети (SMO), комьюнити-менеджмент, анализ эффективности размещаемого контента, создание рекламных кампаний. Работа с блогерами. Работа на площадке - трансляция съёмок сериала, шоу и концертов в соцсети.

К примеру, спродюсировала фотосъемку для Instagram CTC Love в стиле lifestyle и love story (https://www.instagram.com/lovectclove) - поиск фотографа, написание сценария (раскадровка), подбор костюмов, локаций и студий. Организовывала онлайн трансляции на площадках с артистами телеканалов (актёры, певцы) - написание сценария, согласование всех вопросов с транслирующей стороной и артистами. Работала на площадках со звёздами на концертах Big Love show и Europa Plus LIVE, снимали концептуальные ролики для сайта (https://www.ctclove.ru/projects/show/europa-plus-live/video/exclusive/vpechatleniya_artistov_o_festivale_europa_plus_live), предварительно писала сценарий роликов, составляла список вопросов звёздам, после - монтировала отснятый материал. Параллельно вела прямую трансляцию концертов в соцсети (Инстаграм, Перископ, Вконтакте, Ok).

Ссылки на соцсети, которыми занимаюсь:

https://vk.com/ctclove

https://ok.ru/ctclove

https://www.facebook.com/CTClove

https://www.instagram.com/lovectclove/

https://www.youtube.com/channel/UCpJ75-WA0P3EsEgGfhzkZrQ

https://vk.com/ctc_molodezhka

https://ok.ru/molodezhka.ctc

https://www.facebook.com/molodezhka.ctc