Здравствуйте, меня зовут Дарья Гапоненко.
Я — Веб-дизайнер.
В работу вкладываю всю душу и переживаю за каждый проект.
Готова и способна помочь каждому человеку в создании продающего сайта для любого бизнеса.
Я осознаю конкуренцию на рынке фриланса, поэтому делаю все максимально качественно, стильно и в срок.
Профессионально и ответственно подхожу к каждой детали.
Выполняю полностью уникальные разработки под конкретную задачу.
Стремлюсь, чтобы заказчик остался доволен не только конечным результатом, но и процессом сотрудничества со мной.
Всегда на связи. Пишите, звоните, обсудим детали, договоримся)
Мои специализации:
• Landing Page под ключ
• Дизайн сайтов / магазинов
• Оформление страниц соц. сетей/ баннеров
• Прототипирование
Мои контакты
[email protected] | Почта
+380502581525| Viber/ Telegram/ WhatsApp
live:7430727eada90219| Skype
https://www.instagram.com/d.gapo| Instagram
https://www.facebook.com/dgapo7| Facebook
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Портфолио
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