Только качественный веб - дизайн

Здравствуйте, меня зовут Дарья Гапоненко.

Я — Веб-дизайнер.

В работу вкладываю всю душу и переживаю за каждый проект.

Готова и способна помочь каждому человеку в создании продающего сайта для любого бизнеса.

Я осознаю конкуренцию на рынке фриланса, поэтому делаю все максимально качественно, стильно и в срок.

Профессионально и ответственно подхожу к каждой детали.

Выполняю полностью уникальные разработки под конкретную задачу.

Стремлюсь, чтобы заказчик остался доволен не только конечным результатом, но и процессом сотрудничества со мной.

Всегда на связи. Пишите, звоните, обсудим детали, договоримся)

Мои специализации:

• Landing Page под ключ

• Дизайн сайтов / магазинов

• Оформление страниц соц. сетей/ баннеров

• Прототипирование

Мои контакты

[email protected] | Почта

+380502581525| Viber/ Telegram/ WhatsApp

live:7430727eada90219| Skype

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