dgubanov_officia

Дизайнер-визуализатор 3D

Работаю в 3ds Max (Vray), Adobe Photoshop, Marvelous Designer, AutoCAD, InDesign.

Дизайн полиграфической продукции, разработка фирменного стиля.

Дизайн интерьера, визуализация, выполнение рабочих чертежей.

Моделирование, визуализация, product design, дизайн интерьера.

Участник команды Jump Performance. Чемпион России по бокингу.

Выступления на мероприятиях и праздниках по России и за рубежом (Саудовская Аравия, Катар, Хорватия, Китай и др.);

Участие в проектах на Первом канале, Россия-1, РЕН ТВ, THT, СТС.