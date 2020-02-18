Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. В детстве я любил снимать на камеру разные видео и создавать из
них интересные сюжеты. Сейчас мне 27 лет и я только сейчас решил превратить
своё любимое хобби в профессиональную деятельность.
Предлагаю вам заказывать монтаж видеороликов у меня, по привлекательным ценам.
Почему именно я?
На данный момент, моё портфолио только начинает пополнятся, а мой талант и творческая личность еще не
раскрыта. Подхожу со всей ответственностью к выполнению работы. У меня всегда
завышенные требования к себе и своему творчеству.
Я всегда выслушаю,подскажу как лучше написать сценарий, произвести съемку для того что бы
получилось увлекательное зрелище, которое не оставит зрителя равнодушным.
В видео монтаже, я умею выявлять важные и самые ценные кадры. Составлять сценарий, план, по которому
будет развиваться сюжет в ролике. Нарезать видеоряд на фрагменты и делать
склейку с незаметными и естественными переходами. Добавлять спецэффекты и
цветокоррекцию. Накладывать звук и синхронизировать его с изображением.
Добавлять титры, текст и.т.д.
Для монтажа использую такие программы как Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Photoshop.
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