Видео монтаж, редактирование изображений.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. В детстве я любил снимать на камеру разные видео и создавать из

них интересные сюжеты. Сейчас мне 27 лет и я только сейчас решил превратить

своё любимое хобби в профессиональную деятельность.

Предлагаю вам заказывать монтаж видеороликов у меня, по привлекательным ценам.

Почему именно я?

На данный момент, моё портфолио только начинает пополнятся, а мой талант и творческая личность еще не

раскрыта. Подхожу со всей ответственностью к выполнению работы. У меня всегда

завышенные требования к себе и своему творчеству.

Я всегда выслушаю,подскажу как лучше написать сценарий, произвести съемку для того что бы

получилось увлекательное зрелище, которое не оставит зрителя равнодушным.

В видео монтаже, я умею выявлять важные и самые ценные кадры. Составлять сценарий, план, по которому

будет развиваться сюжет в ролике. Нарезать видеоряд на фрагменты и делать

склейку с незаметными и естественными переходами. Добавлять спецэффекты и

цветокоррекцию. Накладывать звук и синхронизировать его с изображением.

Добавлять титры, текст и.т.д.

Для монтажа использую такие программы как Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Photoshop.