di_berashevich

Графический и веб дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Диана, я амбициозный графический и веб дизайнер. Я работаю в программах Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, After Effects, также изучаю Blender. Учусь на 3-м курсе в Варшаве по специальности компьютерная графика. Я творческий человек, и поэтому мою голову просто раздирают новые идеи. Я закончила художественную школу, где получила знания о композиции, я занималась академическим рисунком и живописью. В настоящее время изучаю компьютерную графику. Я умею создавать плакаты, баннеры, покадровые анимации, моушн-дизайн, веб-сайты, журналы и многое другое, также изучаю 3D-моделирование.