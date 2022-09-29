Менеджер сложных проектов в сфере маркетинга и рекламы

Навыки:

1. Продвижение.

Продвижение Я.Директ, FB+Instagram, GA - трафик, выполнение плана по звонкам/лидам:

1 год в CPA-лидогенераторах (товарка, ecom)

4 года в девелопменте (новостройки)

3 года в B2B (криогенное оборудование, оборудование для неразрушающего контроля, теплоносители и автохимия оптом)

2. Аналитика

- Бизнес-аналитика для отдела продаж - Excel (ВПР, сложные функции), дашборды, отчётность.

- Веб-аналитика GA, ЯМ, GTM

3. Проектная работа:

- Настраивала облачную телефонию для колл-центра (30 сотрудников) и филиалов в 5 городах (20 сотрудников) в девелоперской компании. Осуществляла переходы с аналоговой телефонии и IP (Asterisk и Panasonic) на SIP-телефонию в облаке (ВАТС от Comagic, был опыт также с Mango, CallTouch). Администрировала ВАТС в течение 2,5 лет. От создания пользователей до настройки сложных сценариев, постановки ТЗ на интеграцию callapi для IT-специалистов CRM.

- Настраивала систему сквозной аналитики от ТЗ до внедрения и вывода в прод с итоговой точностью 95%. Связка 1C CRM (самописная), коробочная система Comagic.

- Выстраивала коммуникацию с клиентами во всех каналах с нуля - от чата на сайте до звонков/email/смс/автообзвонов. Внедрение инструмента - обучение сотрудников - выстраивание системы KPI для канала - корректировка при отклонениях.

- Создание CJM - проведение глубинных интервью, полевых исследований, фисилитация на мозговых штурмах, запуск MVP по полученным гипотезам, оценка результатов и сопровождение успешных проектов до реализации.