di_liteski

Нами был заказан копирайтинг статей и текстов для сайта одной из производственных компаний. В результате работы было написано несколько технических статей, фрагменты из которых цитировались в Вики и текст главной страницы и раздела о компании. В результате выполненной работы поднялся индекс цитирования Яндекса, что положительно сказалось на привлечении посетителей и росте продаж. Выполненной работой довольны. К срокам и к качеству исполнению претензий нет. Рекомендую.