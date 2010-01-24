di_liteski

Ильдар Латыпов di_liteski

 
40 летРоссия/Курск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
allpan
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$30
10 баллов
14 лет назад
Частный проект для Александра Панькова
Отличный заказчик. Особенно порадовали четкое ТЗ и быстрая оплата. Приятно было работать.
Нами был заказан копирайтинг статей и текстов для сайта одной из производственных компаний. В результате работы было написано несколько технических статей, фрагменты из которых цитировались в Вики и текст главной страницы и раздела о компании. В результате выполненной работы поднялся индекс цитирования Яндекса, что положительно сказалось на привлечении посетителей и росте продаж. Выполненной работой довольны. К срокам и к качеству исполнению претензий нет. Рекомендую.
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