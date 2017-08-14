diabbbet

Наиль Хамитов diabbbet

 
31 годРоссия/Самара
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная адаптивная верстка сайтов | html5 css3 jquery

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Bootstrap 3/4
  • SASS/SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Parallax
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Работа с SVG
  • Комментарии.
Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSSASSGulpGit