Качественная адаптивная верстка сайтов | html5 css3 jquery
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Bootstrap 3/4
- SASS/SCSS
- Gulp
- Git
- Parallax
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Работа с SVG
- Комментарии.
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