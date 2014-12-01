Специализация и профессиональные навыки.
Программы:
MS Offise, Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesine, Macromedia Flash, 3dsMax, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Lightroom.
-Продвинутый пользователь ПК.
-Разработка макетов печатной продукции (визитки, буклеты, каталоги, флаеры и
т.п.)
-Разработка макетов наружной рекламы, транзитной, сувенирной
-Разработка интернет-рекламы (баннеры, анимация)
-Создание и верстка сайтов в html, базовое знание CSS, умение работать с различными CMS
-Анализ сайтов с точки зрения SEO, технический аудит
-Умение наполнять сайт уникальным контентом (в том числе рерайт), внутренняя
оптимизация
-Продвижение сайтов в интернете
-Знание фотографии, композиции, живописи, маркетинга.
Опыт работы в сфере рекламы и маркетинга 3 года.