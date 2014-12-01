diadesign

Борейша diadesign

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Специализация и профессиональные навыки.

 

Программы:

MS Offise, Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesine, Macromedia Flash, 3dsMax, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Lightroom.

 

-Продвинутый пользователь ПК.

-Разработка макетов печатной продукции (визитки, буклеты, каталоги, флаеры и

т.п.)

-Разработка макетов наружной рекламы, транзитной, сувенирной

-Разработка интернет-рекламы (баннеры, анимация)

-Создание и верстка сайтов в html, базовое знание CSS, умение работать с различными CMS

-Анализ сайтов с точки зрения SEO, технический аудит

-Умение наполнять сайт уникальным контентом (в том числе рерайт), внутренняя

оптимизация

-Продвижение сайтов в интернете

-Знание фотографии, композиции, живописи, маркетинга.

Опыт работы в сфере рекламы и маркетинга 3 года.

Наполнение сайтов
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$1/час
от $1от 1 дня
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