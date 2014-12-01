Специализация и профессиональные навыки.

Программы:

MS Offise, Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesine, Macromedia Flash, 3dsMax, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Lightroom.

-Продвинутый пользователь ПК.

-Разработка макетов печатной продукции (визитки, буклеты, каталоги, флаеры и

т.п.)

-Разработка макетов наружной рекламы, транзитной, сувенирной

-Разработка интернет-рекламы (баннеры, анимация)

-Создание и верстка сайтов в html, базовое знание CSS, умение работать с различными CMS

-Анализ сайтов с точки зрения SEO, технический аудит

-Умение наполнять сайт уникальным контентом (в том числе рерайт), внутренняя

оптимизация

-Продвижение сайтов в интернете

-Знание фотографии, композиции, живописи, маркетинга.

Опыт работы в сфере рекламы и маркетинга 3 года.