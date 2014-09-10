ВАС ОЖИДАЕТ:

• Приятное общение и высокий профессионализм.

• Организованный, осознанный, творческий подход к делу.

• Воплощение в жизнь всех Ваших пожеланий относительно заказа и даже немножко больше.

• Четкое соблюдение сроков сдачи работы.

• Адекватная стоимость услуг.

• Разумное и выгодное вложение денег. Будьте уверены – каждый выполненный проект значительно приумножит Ваш доход и украсит Вашу жизнь.

СПЕКТР УСЛУГ:

• Web design

• UI/UX design

• Mobile UI design

• Game art

• Illustrations

• Специальные предложение для интернет магазинов

Образование: высшее (художественное, компьютерная графика и реклама, графический дизайн)

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

• 2006 — 2012 год – киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука

• Опыт работы в сфере дизайна – более 3-x лет.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Техническое задание — Предоплата 50% — Утверждение работы клиентом — Остаток оплаты — Все исходные материалы

Обращайтесь в любое удобное для Вас время!

skype: diadesigner

[email protected]