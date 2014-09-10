ВАС ОЖИДАЕТ:
• Приятное общение и высокий профессионализм.
• Организованный, осознанный, творческий подход к делу.
• Воплощение в жизнь всех Ваших пожеланий относительно заказа и даже немножко больше.
• Четкое соблюдение сроков сдачи работы.
• Адекватная стоимость услуг.
• Разумное и выгодное вложение денег. Будьте уверены – каждый выполненный проект значительно приумножит Ваш доход и украсит Вашу жизнь.
СПЕКТР УСЛУГ:
• Web design
• UI/UX design
• Mobile UI design
• Game art
• Illustrations
• Специальные предложение для интернет магазинов
Образование: высшее (художественное, компьютерная графика и реклама, графический дизайн)
УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
• 2006 — 2012 год – киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука
• Опыт работы в сфере дизайна – более 3-x лет.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
• Техническое задание — Предоплата 50% — Утверждение работы клиентом — Остаток оплаты — Все исходные материалы
Обращайтесь в любое удобное для Вас время!
skype: diadesigner
- "Бон Буасон"110 просмотров