- Коммерческий опыт разработки приложений 3 года. Имеется опыт разработки сетевых приложений с использованием WinSock, опыт разработки Интернет - приложений
- Операционные системы: Windows XP/2000/NT/9x, Windows 2000 Server, DOS, Unix/Linux
- Технологии: Системы управления базами данных, реляционные базы данных, объектно-ориентированное программирование, графические алгоритмы, 2D/3D - графика, сетевые технологии, клиент - серверные технологии, SQL ,2D/3D - алгоритмы,DirectX.
- Сетевые протоколы: HTTP,TCP/IP, FTP, SMTP,POP3, SOCKS
- Стандарты: ODBC,ADO,OLE,COM
- СУБД: My SQL 4.x, Cache, MS SQL 7.0, MS Access, Paradox
- Языки программирования: C/C++, Delphi, PHP, VBA, HTML, Pascal, Language M,Java
-----------Разработки внедрённые в эксплуатацию -----------------
- Автоматизированная система "Гараж": Комплексная система автоматизации работы транспортного подразделения. Постановка задачи, разработка структуры базы данных, создания ядра системы. Учёт работы автотранспорта, учёт работы водителей, учёт материалов, запчастей, аккумуляторов, автомобильной резины, учёт ГСМ, формирование отчётов для планово-экономического отдела, бухгалтерии.
- Разработка автоматизированного Интернет MLM - проекта. Постановка задачи, разработка структуры базы данных (MySQL 4.x), создание ядра системы на PHP.Автоматизированное взаимодействие с системой Web Money.
- Программное обеспечение "Управление производством". Cистема управления производством. Постановка задачи, разработка структуры базы данных, разработка системы: Склад, Зарплата, Учёт, Отчёты
- Разработка синтаксического парсера контента, крупного интернет-проекта. Выгрузка обработанных данных по FTP. Язык реализации: VC++.
--------Профессиональная деятельность---------------
04/2005 - н.в. : ООО "NNT - Телеком "
Должность: Ведущий программист. Разработка VoIP/SIP - биллинговой системы.
09/2004-03/2005 : ОАО "Южная Телекоммуникационная Компания"
Должность: Инженер-программист
-------------------------Образовние------------------------
2003-2005: Волгоградский Государственный Технический Университет.
Факультет "Информационных Технологий": Инженер - АСОИУ(Автоматизированные системы обработки информации и управления)
1999-2004: Волгоградский Государственный Технический Университет.
Факультет "Информационных Технологий": Бакалавр техники и информационных технологий.