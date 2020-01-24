diamond0203

Евгения Ахророва diamond0203diamond0203
Я интернет-маркетолог.
Моя Специализация:
-продвижение мероприятий(тренинги,семинары,вебинары,мастер-классы и др.)при помощи социальных сетей
-запуски и массовые продажи в интернете услуг/товаров/образовательных программ
Кому я помогаю:
-организаторам онлайн мероприятий
-бизнес-тренерам
-коучам
-предпринимателям
Как это работает:
-анализирую и выявляю целевую аудиторию и конкурентов
-оптимизирую Ваше торговое предложение
-разрабатываю наиболее выгодную стратегию для продвижения Вашего мероприятия/товара/услуги
-создаю посадочную страницу(сообщество/группы/бизнес странички/сайт-одностраничник)
-формирую контент
-настраиваю и веду рекламную кампанию
-выполняю работу для увеличения конверсии/эффективности рекламной кампании
-рационально использую рекламный бюджет
В одном лице я:маркетолог,таргетолог,аналитик,дизайнер,копирайтер, SMM-щик. Вам не придется искать
Какие гарантии?
-оплата услуг по факту за результат
-возможность работать по договору
Я нацелена на долгосрочное сотрудничество,поэтому в моих интересах сделать для Вас качественный запуск,чтобы Вам захотелось продолжить со мной работать в дальнейшем.
Если у Вас:
-мало участников на Ваших тренингах
-есть желание поднять чек на Ваши услуги/товары/программы
-проблемы с запуском на любом этапе
-проблемы с продажами товаров и услуг
-тогда мой опыт для Вас.