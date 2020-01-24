diamond0203

интернет-маркетолог,таргетолог

Я интернет-маркетолог.

Моя Специализация:

-продвижение мероприятий(тренинги,семинары,вебинары,мастер-классы и др.)при помощи социальных сетей

-запуски и массовые продажи в интернете услуг/товаров/образовательных программ

Кому я помогаю:

-организаторам онлайн мероприятий

-бизнес-тренерам

-коучам

-предпринимателям

Как это работает:

-анализирую и выявляю целевую аудиторию и конкурентов

-оптимизирую Ваше торговое предложение

-разрабатываю наиболее выгодную стратегию для продвижения Вашего мероприятия/товара/услуги

-создаю посадочную страницу(сообщество/группы/бизнес странички/сайт-одностраничник)

-формирую контент

-настраиваю и веду рекламную кампанию

-выполняю работу для увеличения конверсии/эффективности рекламной кампании

-рационально использую рекламный бюджет

В одном лице я:маркетолог,таргетолог,аналитик,дизайнер,копирайтер, SMM-щик. Вам не придется искать

Какие гарантии?

-оплата услуг по факту за результат

-возможность работать по договору

Я нацелена на долгосрочное сотрудничество,поэтому в моих интересах сделать для Вас качественный запуск,чтобы Вам захотелось продолжить со мной работать в дальнейшем.

Если у Вас:

-мало участников на Ваших тренингах

-есть желание поднять чек на Ваши услуги/товары/программы

-проблемы с запуском на любом этапе

-проблемы с продажами товаров и услуг

-тогда мой опыт для Вас.