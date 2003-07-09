Здравствуйте! Меня зовут Диана, мне 16 лет. Я ищу подработку или работу на постоянной основе. Закончила 9 классов на положительные оценки. Продолжаю обучение в 10 классе. Хорошо работаю с таблицами и обработкой информации. Готова взяться за рассылку спама.Есть опыт работы в рассылке сообщений; в управлении группой, аккаунтами в инстаграмме; в составлении таблиц в Excel с формулами; в работе с Microsoft Office Publisher (создание буклетов, объявлений, плакатов, визиток и тд). Готова обучаться новому в сфере компютеров, так как дальше планирую обучаться на программиста. Если ваша предложение связано с магазинами по типу: Orifleime, Wildberis, Avon и тд. просьба не отвечать на это сообщение.Со мной можно связаться в viber, whatsapp, gmail (почта), по номеру телефона или в личных сообщениях.