diana_dianova

SEO-копирайтинг, копирайтинг, рерайтинг, редактирование

- Высшее журналистское образование (ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, факультет филологии и медиакоммуникаций, специальность - журналистика, 2007-2012)

- Опыт работы и стажировок в журналистике:

1. телеканал "ТелеОмск АКМЭ" - корреспондент-практикант службы новостей

2. радиостанция "Радио Сибирь" - корреспондент-практикант службы новостей

3. создание концепции и наполнение молодёжного журнала "Новый формат" (г. Омск)

4. работа редактором в рекламном журнале "VITRINA" (г. Омск)

- Опыт в копирайтинге и SEO-копирайтинге, знание основ оптимизации сайтов под поисковые системы

- Высокий уровень владения языком, грамотность

- Оперативность в выполнении заданий