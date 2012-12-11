diana_dianova

SEO-копирайтинг, копирайтинг, рерайтинг, редактирование
- Высшее журналистское образование (ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, факультет филологии и медиакоммуникаций, специальность - журналистика, 2007-2012)
- Опыт работы и стажировок в журналистике:
1. телеканал "ТелеОмск АКМЭ" - корреспондент-практикант службы новостей
2. радиостанция "Радио Сибирь" - корреспондент-практикант службы новостей
3. создание концепции и наполнение молодёжного журнала "Новый формат" (г. Омск)
4. работа редактором в рекламном журнале "VITRINA" (г. Омск)
- Опыт в копирайтинге и SEO-копирайтинге, знание основ оптимизации сайтов под поисковые системы
- Высокий уровень владения языком, грамотность
- Оперативность в выполнении заданий
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