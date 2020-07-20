diana_makharadz

Диан Махарадз diana_makharadzdiana_makharadz
23 годаРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Услуги:
- Набор и редактирование текстов (рукописный, печатный) (рус., англ. яз.) Набор и оформление рефератов, курсовых, дипломных работ согласно ГОСТу и требованиям заказчиков
- Переводы с англ. на рус. и с рус. на англ. языки
- Общая тематика (новости, статьи, обзоры, реклама)
- Специализированная тематики – здоровье, красота, образование, педагогика, туризм, недвижимость, интернет, IT, маркетинг, менеджмент
- Перевод рекламно-информационных текстов (презентации, коммерческие предложения, и т.д.)
- Аудио/видео расшифровка
Личные качества:
- Грамотная устная и письменная речь
- Повышенная работоспособность
- Ответственность и пунктуальность
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