diana_makharadz

Диан Махарадз diana_makharadz

 
23 годаРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Услуги:

  • Набор и редактирование текстов (рукописный, печатный) (рус., англ. яз.) Набор и оформление рефератов, курсовых, дипломных работ согласно ГОСТу и требованиям заказчиков
  • Переводы с англ. на рус. и с рус. на англ. языки
  • Общая тематика (новости, статьи, обзоры, реклама)
  • Специализированная тематики – здоровье, красота, образование, педагогика, туризм, недвижимость, интернет, IT, маркетинг, менеджмент
  • Перевод рекламно-информационных текстов (презентации, коммерческие предложения, и т.д.)
  • Аудио/видео расшифровка
Цены на перевод и другие виды работ рассчитываются индивидуально.

Личные качества:

  • Грамотная устная и письменная речь
  • Повышенная работоспособность
  • Ответственность и пунктуальность