diana_ositsyna

Диана diana_ositsyna

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Написание/редактура текстов

Копирайтинг/ редактура/ написание статей, заметок, транскриптов аудио/ видео

Работа в Adobe/ Premier/ Audition/ Photoshop; MS/ Excel/ Word; 1C; Tableau; сервис Wix

Языки: Английский, Японский

Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $7от 5 часов
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $7от 5 часов
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $7от 5 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $6от 5 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
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