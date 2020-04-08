Написание/редактура текстов
Копирайтинг/ редактура/ написание статей, заметок, транскриптов аудио/ видео
Работа в Adobe/ Premier/ Audition/ Photoshop; MS/ Excel/ Word; 1C; Tableau; сервис Wix
Языки: Английский, Японский
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Портфолио
- Транскрипт интервью62 просмотра
- Архангельск - новая свалка для столичных отходов62 просмотра
- Нью-Йорк - город мечты статья69 просмотров
- Название "Огненного Ангела" эссе69 просмотров
- "Зеленая" революция статья55 просмотров
- Строительство храма в Екатеринбурге статья59 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $7от 5 часов
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Видеомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $7от 5 часов
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Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $7от 5 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $6от 5 часов
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга