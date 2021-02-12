diana_reidman

Привет. Я начинающий фрилансер в области фотографий и печатанья постов.

Я довольно долго училась качественно и красиво обрабатывать фотографии, чтобы подать свое резюме и принимать заявки. Обработаю вашу фотографию, так, как будет нужно. Нет каких-либо ограничений, потому что уверена, что хорошо сделаю любую работу. Так же могу писать посты за вас, делать рекламные ролики. Обожаю монтировать видео. Наверное эта анкета не слишком серьезная, но зато я увлекаюсь и наслаждаюсь своим делом.