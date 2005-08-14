diana_saruar

Уверенный пользователь ПК, Windows, MS office. Навыки оперативного поиска информаций, нахождение подхода к клиенту, проявление тактичности и толерантн
О себе:Образование: Среднее специальное
Уверенный пользователь ПК, Windows, MS office. Навыки оперативного поиска информаций, нахождение подхода к клиенту, проявление тактичности и толерантности
Знание языков: казахский, русский, английский в совершенстве
Личные качества: ответственность, инициативность, пунктуальность, грамотность, целеустремленность, большое желание работать
Темы, в которых хорошо разбираюсь: Еда, Животные и растения, Путешествия и туризм, Творчество, Хобби, Кино и сериалы