Креативный копирайтер, SMM-специалист
Современное продвижение в cоциальных сетях里️
Как молодой и креативный автор, с удовольствием помогу победить в борьбе с алгоритмами Instagram и Facebook, запущу эффективную рекламу, наполню странички уникальным контентом и создам стильную визуализацию постов.
Я ВЛАДЕЮ:
- граммотной и живой русской/украинской/английской речью
- графическими редакторами Photoshop, Canva, Indesign
- навыками сторителинга
- навыками работы с рекламным кабинетом Facebook
ГАРАНТИРУЮ:
- соблюдение сроков
- качественную работу
- разумные цены
- правки до полного утверждения
КОНТАКТЫ
Telegram - @disaurus
Телефон - +380665014414
Е-mail - [email protected]
Портфолио
- Ведение канала в Telegram106 просмотров
- Ведение аккаунта БО "Teenergiser"100 просмотров
- Наполнение молодежного сайта Teenergizer50 просмотров