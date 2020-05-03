Креативный копирайтер, SMM-специалист

Современное продвижение в cоциальных сетях里️

Как молодой и креативный автор, с удовольствием помогу победить в борьбе с алгоритмами Instagram и Facebook, запущу эффективную рекламу, наполню странички уникальным контентом и создам стильную визуализацию постов.

Я ВЛАДЕЮ:

- граммотной и живой русской/украинской/английской речью

- графическими редакторами Photoshop, Canva, Indesign

- навыками сторителинга

- навыками работы с рекламным кабинетом Facebook

ГАРАНТИРУЮ:

- соблюдение сроков

- качественную работу

- разумные цены

- правки до полного утверждения

КОНТАКТЫ

Telegram - @disaurus

Телефон - +380665014414

Е-mail - [email protected]