diana_valuh

Художник-дизайнер
ФОТООБРАБОТКА
ОПТИМИЗАЦИЯ КАРТИНКИ ПОД САЙТ, ЗАЛИВКА
РЕТУШЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЗАМЕНА ФОНА,ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ,ФОТОШОП (ЗНАЮ СЕТЬ ПРОГРАМ)
РИСУНОК НА БУМАГЕ(ИЛЛЮСТРАЦИЯ /ПОРТРЕТ)
ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ, ДИЗАЙН ТВОЕГО ИНСТАГРАМА
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА(Ответственность, настойчивость, нацеленность на результат, креативность. Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе)
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ/СОТРУДНИЧЕСТВО (380992638603 -TELEGRAM| VIBER)
ВСЕ СВОИ РОБОТЫ И ПРОЕКТЫСКИНУ ВАМ ЛИЧНО