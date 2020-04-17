diana_valuh

Диана diana_valuh

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Художник-дизайнер

 

ФОТООБРАБОТКА 

ОПТИМИЗАЦИЯ КАРТИНКИ ПОД САЙТ, ЗАЛИВКА

РЕТУШЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЗАМЕНА ФОНА,ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ,ФОТОШОП (ЗНАЮ СЕТЬ ПРОГРАМ)

РИСУНОК НА БУМАГЕ(ИЛЛЮСТРАЦИЯ /ПОРТРЕТ)

ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ, ДИЗАЙН ТВОЕГО ИНСТАГРАМА 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА(Ответственность, настойчивость, нацеленность на результат, креативность. Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе)

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ/СОТРУДНИЧЕСТВО (380992638603 -TELEGRAM| VIBER) 

ВСЕ СВОИ РОБОТЫ И ПРОЕКТЫСКИНУ ВАМ ЛИЧНО

                                                                