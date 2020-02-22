Диана diana_viktorova_diana_viktorova_
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональная работа с текстами + Переводы с/на английский + Ответственный и качественный подход к любому заданию
Занимаюсь переводами текстов в языковой паре английский/русский.
Образование: Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение), 2 курс бакалавриата
Услуги:
-перевод с/на английский язык
-корректировка текстов
-набор текста с фото и сканов в Word
-транскрибация на русском и английском языках
Ставка: 100 руб за 1000 знаков.
E-mail: [email protected]
Телефон: +79535051803 (WhatsApp, Telegram).
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!