diana_viktorova_

Профессиональная работа с текстами + Переводы с/на английский + Ответственный и качественный подход к любому заданию

Занимаюсь переводами текстов в языковой паре английский/русский.

Образование: Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение), 2 курс бакалавриата

Услуги:

-перевод с/на английский язык

-корректировка текстов

-набор текста с фото и сканов в Word

-транскрибация на русском и английском языках

Ставка: 100 руб за 1000 знаков.

E-mail: [email protected]

Телефон: +79535051803 (WhatsApp, Telegram).

Буду рада сотрудничеству!