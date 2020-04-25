dianacastellan

SMM-менеджер, дизайнер постов, иллюстратор

Специализация: экономика, маркетинг, дизайн.

Опыт: ведение трех бизнес-аккаунтов в Instagram, написание статей и постов, создание digital-иллюстраций.

Знание программ и сайтов: Google Analitics, Facebook Ads Manager, Statistica, Excel (программирование в VBA) и R, в процессе изучения Битрикс24.

Знание языков: английский (intermediate B1).

О себе: готова работать над вашим проектом, изучая необходимую информацию о нем, применяя имеющиеся знания и приобретая новые при необходимости.