dianacastellan

SMM-менеджер, дизайнер постов, иллюстратор
Специализация: экономика, маркетинг, дизайн.
Опыт: ведение трех бизнес-аккаунтов в Instagram, написание статей и постов, создание digital-иллюстраций.
Знание программ и сайтов: Google Analitics, Facebook Ads Manager, Statistica, Excel (программирование в VBA) и R, в процессе изучения Битрикс24.
Знание языков: английский (intermediate B1).
О себе: готова работать над вашим проектом, изучая необходимую информацию о нем, применяя имеющиеся знания и приобретая новые при необходимости.
Действие аккаунта приостановлено!