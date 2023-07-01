dianaddd1234

Диана Хоменко dianaddd1234dianaddd1234
28 летБеларусь/Лепель
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Веб-дизайнер на Тильде
Меня зовут, Диана, Я создаю дизайн сайтов на платформе Тильда. Разрабатываю сайты с акцентом на маркетинг.
-разработка дизайна и концепции сайта-изучение ЦА, потребностей и интересов потенциальных клиентов
-прототипирование сайта на Figma
-адаптация под мобильную версию
-составлю оффер по схеме AIDA
С некоторыми моими работами и отзывами можно ознакомиться по ссылке http://khomenkoweb.tilda.ws/
Так как отзывов на данной бирже у меня нет, буду благодарна за доверие, все сделаю на высшем уровне)
Я против войны в Украине!