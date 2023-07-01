dianaddd1234

Веб-дизайнер на Тильде

Меня зовут, Диана, Я создаю дизайн сайтов на платформе Тильда. Разрабатываю сайты с акцентом на маркетинг.

-разработка дизайна и концепции сайта-изучение ЦА, потребностей и интересов потенциальных клиентов

-прототипирование сайта на Figma

-адаптация под мобильную версию

-составлю оффер по схеме AIDA

С некоторыми моими работами и отзывами можно ознакомиться по ссылке http://khomenkoweb.tilda.ws/

Так как отзывов на данной бирже у меня нет, буду благодарна за доверие, все сделаю на высшем уровне)