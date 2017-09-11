dianaglinka

тел. моб: +38(063) 884-70-82 [email protected] diana.glinka

Образование

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Институт филологии (кафедра германистики) Специальность: Переводчик, преподаватель немецкого языка и литературы; Английского языка и литературы. Бакалавр. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Институт филологии (кафедра германистики) Специальность: Магистр языка и литературы, филолог- исследователь, преподаватель высшего учебного заведения (немецкий, английский

язык и зарубежная литература), переводчик с немецкого и английского языков.

Опыт работы

Преподавание английского и немецкого учащимся старшей школы ( работа с иностранцами ) Достижения: разработала план уроков для учеников разных уровней, умею найти индивидуальный подход к каждому ребёнку. Мои ученики занимают первые

места в олимпиадах по языку и получают грамоты в языковых конкурсах. Помощник руководителя со знанием английского и немецкого языков «СисдевЛабораториз»

(IT) Прием телефонных звонков, ведение деловой переписки Организация встреч, подготовка презентаций, Перевод документов (английский, немецкий языки) Устный перевод на переговорах (английский, немецкий языки) Помощь руководителю в ведении проектов, выполнение поручений руководителя Переводчик английского и немецкого языка(фриланс)

Дополнительные сведения

ОS Windows, MS Office, Internet Explorer, продвинутый пользователь.

Украинский - свободно, русский - свободно, английский - свободно, немецкий - свободно.

Спорт

Энергичная, хороший организатор, ответственная, способна легко и быстро учиться Высокая компьютерная грамотность, умение пользоваться современными устройствами Хорошие организаторские способности Умение работать с людьми Умение самостоятельно выстраивать план работ Высокие навыки и скорость обучения Возможность работать с ненормированным графиком Стрессоустойчивость.