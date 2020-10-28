dianahasabova

Создаю грамотно выстроенный концепт, способствующий рыночной актуальности вашего продукта.

Я Диана, дипломированный специалист в области графического дизайна. Кроме того, имею художественное образование.Практикую более 3 лет и за это время на регулярной основе упорно совершенствую свои навыки и стараюсь создавать все более эффективные и эффектные проекты.

Специализируюсь в разработке веб-дизайна, презентаций, лендингов, оформления соц.сетей, фирменного стиля, логотипов, визиток.

Моя политика в существующем рабочем профиле: "Создаю грамотно выстроенный концепт, способствующий рыночной актуальности вашего продукта".

Произвожу в рамках полного проекта аналитику ниши и выстраиваю маркетинговую стратегию, позволяющую умножать конверсию в нужных пропорциях.

Прежде всего, я собираюсь следовать Вашим пожеланиям в работе и, конечно, при необходимости, самостоятельно корректировать проекты с точки зрения профессионала.

(по названию DIAVIT_DESIGN можно найти мое портфолио на Behance, VK, Inst, а также блог)