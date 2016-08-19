dianamai

Диана dianamai

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Грамотная корректировка текстов и написание эффективных резюме на русском и английском языках

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

  • Корректировка (вычитка) текстов - орфография, пунктуация, стилистика;
  • Литературные, деловые и технические переводы;
  • Написание эффективного резюме;
  • Транскрибация (перевод аудио- и видео-файлов в текстовый формат);
  • Быстрый набор текста.
  • Все вышеупомянутые услуги предоставляю на русском и английском языках (переводы в обоих направлениях).
КВАЛИФИКАЦИИ:

  • Превосходное владение грамматикой и фразеологическими структурами русского и английского языков.
  • Отличные навыки письменного перевода на общую, бизнес, экономическую, юридическую и техническую тематику с английского на русский, и наоборот.
  • Способность редактирования существующих переводов.
  • Курс "Деловое общение" ("Business Communication"), включавший в себя обучение написанию резюме и официальных документов, а также правилам деловой переписки (1-й и 2-й курсы обучения в ВУЗе в Швейцарии).
  • Умение работать самостоятельно и своевременно выполнять задания.
  • Острое внимание к деталям и отличная профессиональная этика.
ОПЫТ:

  • Редактирование и корректировка романа "Перо аиста" автора Татьяны Шушариной (https://www.proza.ru/avtor/shusharina3).
  • 3 года опыта перевода, редактирования и корректировки рекламных материалов для 5-звездочного отеля международного бренда InterContinental Almaty.
  • Перевод всей корреспонденции для гостей с английского языка на русский в отеле класса люкс Banyan Tree Phuket в Тайланде.
  • 4 года успешного написания докладов, эссе и исследований на английском языке.
  • 2 года стажа последовательного устного перевода для гостей отелей в Швейцарии, Тайланде и Казахстане.
  • Более 5 лет опыта деловой переписки и создания презентаций и отчетов на английском языке.
Вы можете связаться со мной в личном сообщении. Я буду рада ответить на дополнительные вопросы. Дальнейшее общение возможно через почту и Skype.