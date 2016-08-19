Грамотная корректировка текстов и написание эффективных резюме на русском и английском языках

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

Корректировка (вычитка) текстов - орфография, пунктуация, стилистика;

Литературные, деловые и технические переводы;

Написание эффективного резюме;

Транскрибация (перевод аудио- и видео-файлов в текстовый формат);

Быстрый набор текста.

Все вышеупомянутые услуги предоставляю на русском и английском языках (переводы в обоих направлениях).

КВАЛИФИКАЦИИ:

Превосходное владение грамматикой и фразеологическими структурами русского и английского языков.

Отличные навыки письменного перевода на общую, бизнес, экономическую, юридическую и техническую тематику с английского на русский, и наоборот.

Способность редактирования существующих переводов.

Курс "Деловое общение" ("Business Communication"), включавший в себя обучение написанию резюме и официальных документов, а также правилам деловой переписки (1-й и 2-й курсы обучения в ВУЗе в Швейцарии).

Умение работать самостоятельно и своевременно выполнять задания.

Острое внимание к деталям и отличная профессиональная этика.

ОПЫТ:

Редактирование и корректировка романа "Перо аиста" автора Татьяны Шушариной (https://www.proza.ru/avtor/shusharina3).

3 года опыта перевода, редактирования и корректировки рекламных материалов для 5-звездочного отеля международного бренда InterContinental Almaty.

Перевод всей корреспонденции для гостей с английского языка на русский в отеле класса люкс Banyan Tree Phuket в Тайланде.

4 года успешного написания докладов, эссе и исследований на английском языке.

2 года стажа последовательного устного перевода для гостей отелей в Швейцарии, Тайланде и Казахстане.

Более 5 лет опыта деловой переписки и создания презентаций и отчетов на английском языке.

Вы можете связаться со мной в личном сообщении. Я буду рада ответить на дополнительные вопросы. Дальнейшее общение возможно через почту и Skype.