Грамотная корректировка текстов и написание эффективных резюме на русском и английском языках
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
- Корректировка (вычитка) текстов - орфография, пунктуация, стилистика;
- Литературные, деловые и технические переводы;
- Написание эффективного резюме;
- Транскрибация (перевод аудио- и видео-файлов в текстовый формат);
- Быстрый набор текста.
- Все вышеупомянутые услуги предоставляю на русском и английском языках (переводы в обоих направлениях).
- Превосходное владение грамматикой и фразеологическими структурами русского и английского языков.
- Отличные навыки письменного перевода на общую, бизнес, экономическую, юридическую и техническую тематику с английского на русский, и наоборот.
- Способность редактирования существующих переводов.
- Курс "Деловое общение" ("Business Communication"), включавший в себя обучение написанию резюме и официальных документов, а также правилам деловой переписки (1-й и 2-й курсы обучения в ВУЗе в Швейцарии).
- Умение работать самостоятельно и своевременно выполнять задания.
- Острое внимание к деталям и отличная профессиональная этика.
- Редактирование и корректировка романа "Перо аиста" автора Татьяны Шушариной (https://www.proza.ru/avtor/shusharina3).
- 3 года опыта перевода, редактирования и корректировки рекламных материалов для 5-звездочного отеля международного бренда InterContinental Almaty.
- Перевод всей корреспонденции для гостей с английского языка на русский в отеле класса люкс Banyan Tree Phuket в Тайланде.
- 4 года успешного написания докладов, эссе и исследований на английском языке.
- 2 года стажа последовательного устного перевода для гостей отелей в Швейцарии, Тайланде и Казахстане.
- Более 5 лет опыта деловой переписки и создания презентаций и отчетов на английском языке.