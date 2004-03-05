dianapanchenko5

Переводчик / Копирайтер / Рерайтер

Моё имя Диана, мне 18 лет и я учусь в Запорожском национальном университете на факультете перевода (английский и немецкий языки). В школьное время я на отлично закончила языковые курсы английского языка "Gaudeamus" и успешно сдала итоговый экзамен (есть сертификат).

Я свободно владею русским, украинским и английским языками. Уровень английского языка - advanced. В университете изучаю немецкий язык и самостоятельно учу китайский язык с носителем. У меня есть огромный опыт в общении с иностранцами.

Всегда аккуратно и внимательно выполняю работу, беру на себя ответственность.